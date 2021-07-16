Дискриминация ЛГБТ: Евросоюз начал процедуру против Венгрии и Польши

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Еврокомиссия начала процедуру против Венгрии и Польши из-за дискриминационных мер против ЛГБТ. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

«Комиссия начинает процедуру о нарушении в отношении Венгрии и Польши в связи с вопросами равенства и защиты фундаментальных прав», — сказано в заявлении.

В Венгрии новый закон запрещает или ограничивает доступ к контенту, который «пропагандирует отклонения от собственной идентичности относительно пола и рождения, изменение пола или гомосексуализм» для лиц до 18 лет, а книги с контентом о ЛГБТ должны содержать дисклеймер. В ЕК говорят, что страна не обосновала, почему знакомство детей с материалами о ЛГБТ может быть вредным для их благополучия.

«Комиссия считает, что … положения венгерского закона также нарушают человеческое достоинство, свободу слова и свободу на информацию, право к уважению частной жизни и право на недискриминацию, которые прописаны в статьях 1, 7, 11 и 21 Хартии основных прав ЕС. Учитывая серьезность этих нарушений, указанные положения нарушают и ценности, изложенные в ст. 2 Договора о ЕС», — добавили в Еврокомиссии.

«Что касается Польши, Комиссия считает, что власти страны не отреагировала должным образом на вопрос Еврокомиссии относительно природы и последствий резолюций о так называемых «зонах, свободных от ЛГБТ», принятых некоторыми регионами и городами Польши», — пояснили в ЕК.

Теперь у стран есть два месяца, чтобы отреагировать на замечания Еврокомиссии, иначе ЕК может перейти к следующему этапу процедуры и после того обратиться в Суд ЕС.