Дискриминация по национальному признаку

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Партия Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) распространила сообщение для печати, в котором подчеркивается, что факт сбора личных данных по заказу Президентского дворца может трактоваться как дискриминационный по национальному признаку, так же, как и попытки советников президента настроить общественность против национальных меньшинств Литвы, сообщает L24.

«На прошлой неделе в общественном пространстве широко муссировалась и комментировалась полученная советником президента Литвы Гитанаса Науседы справка о том, что якобы министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич трудоустроил 20 человек польской национальности. Но эта информация администрации президента не подтвердилась. 12 человек польской национальности были трудоустроены вне принадлежности к какой -либо партии не министром, а руководителями подведомственных министерству учреждений. Подобный факт сбора личных данных по заказу Президентского дворца может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку, а подобные действия советников президента — как попытка настроить общественность против национальных меньшинств Литвы. Тем более что в указанный срок в подвластных министерству учреждениях было трудоустроено около 500 человек.

22 статья Конституции ЛР гласит, что информация о частной жизни может собираться только согласно мотивированному решению суда и только согласно законам. Законы и суд стоят на охране частной жизни человека от незаконного вмешательства, а также посягательств на честь и достоинство. Также 29 статья Конституции ЛР гласит, что нельзя нарушать права человека и предоставлять ему привилегии по расовому, половому, национальному, языковому признакам, а также на основе происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.

В Литве, как и во всем Евросоюзе, действует Общий регламент защиты данных ((ES) 2016/679), устанавливающий единые стандарты защиты личных данных. Согласно 1 пункту 9 статьи этого регламента, запрещено обнародовать личные данные, раскрывающие расовую или этническую принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзах. В регламенте также сформулировано общее правило, что данные об этническом происхождении (национальности) не предаются огласке, поскольку с учетом их контекста может возникнуть большая опасность правам и свободам человека», – сообщает пресс-служба ИАПЛ-СХС.