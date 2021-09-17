Дискуссии об однополом партнерстве

Администрация президента Литвы продолжит участвовать в дискуссиях об узаконении однополого партнерства, заявил глава государства Гитанас Науседа.
Председатель Cейма Виктория Чмилите-Нильсен, в свою очередь, выразила надежду на то, что проект закона о партнерских отношениях вернется в зал заседаний Сейма, но акцентировала, что для этого требуется провести подготовительную работу.
«Да, мы участвовали в дискуссиях касаемо закона о партнерстве. Мои советники встречались и с представителями Партии свободы, и Церкви, мы хотели услышать мнения людей, оценить ситуацию, ощутить реальную температуру», – заявил Г. Науседа журналистам после встречи с правлением Сейма.
Он также добавил, что подобные встречи продолжатся.
«Возможно, это станет хорошим поводом вернуться к этому вопросу на более позднем этапе и все же прийти к согласию, которого сегодня, как вы прекрасно знаете, в обществе нет», – сказал президент.
«Я всегда выступаю за то, что аспект регулирования совместного проживания остается важным, мы должны и далее работать над этим вопросом, но мы должны это делать, соблюдая Конституцию Литовской Республики», – отметил он.
Спикер сожалеет о том, что до сих пор в Литве не узаконены ни партнерские отношения между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Она выразила надежду на то, что этот вопрос вернется в зал заседаний осенью.
«Пока, к сожалению, по различным причинам было больше шума, чем результатов», – сказала она.
Весной Сейм с перевесом в два голоса отклонил проект закона, которым бы вводилось понятие партнерства, нейтральное в отношении пола. Инициаторы обещали усовершенствовать закон и вынести его на рассмотрение парламента осенью.
Тогда Г. Науседа признал, что не подписал бы закон о партнерских отношениях в том виде, в котором он был представлен в парламент, по причине одинакового определения брака и партнерских отношений.
Информация «ЛК», BNS