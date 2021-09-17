Дискуссии об однополом партнерстве

Он также добавил, что подобные встречи продолжатся.

«Возможно, это станет хорошим поводом вернуться к этому вопросу на более позднем этапе и все же прийти к согласию, которого сегодня, как вы прекрасно знаете, в обществе нет», – сказал президент.

«Я всегда выступаю за то, что аспект регулирования совместного проживания остается важным, мы должны и далее работать над этим вопросом, но мы должны это делать, соблюдая Конституцию Литовской Республики», – отметил он.

Спикер сожалеет о том, что до сих пор в Литве не узаконены ни партнерские отношения между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Она выразила надежду на то, что этот вопрос вернется в зал заседаний осенью.

«Пока, к сожалению, по различным причинам было больше шума, чем результатов», – сказала она.

Весной Сейм с перевесом в два голоса отклонил проект закона, которым бы вводилось понятие партнерства, нейтральное в отношении пола. Инициаторы обещали усовершенствовать закон и вынести его на рассмотрение парламента осенью.

Тогда Г. Науседа признал, что не подписал бы закон о партнерских отношениях в том виде, в котором он был представлен в парламент, по причине одинакового определения брака и партнерских отношений.

Информация «ЛК», BNS