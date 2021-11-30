Для большинства регулируемых потребителей электроэнергия подорожает на 10%

С января цены на электроэнергию для большинства регулируемых потребителей в Литве вырастут почти на 10%. Новые цены будут применяться почти для миллиона потребителей.

Во вторник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила конечные цены на электроэнергию для населения.

Популярнейший «стандартный» тариф одной временной зоны составит 16,7 цента за киловатт-час (с НДС) – на 9,9% (на 1,5 цента) больше, чем сейчас (15,2 евроцента).

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс ранее говорил, что чтобы смягчить подорожание электроэнергии для жителей, снижены цены составляющей за услуги инфраструктуры. Кроме того, снижаются цены на передачу, распределение, системные услуги, соответствующие общественным интересам услуги. Это повлияет на счета регулируемых и не регулируемых потребителей.

Рост цен на электроэнергию будет снижать и то, что Сейм отложил на полгода необходимость избрания независимого поставщика электроэнергии населением, что коснется почти полмиллиона потребителей.

Ранее предполагалось, что для регулируемых потребителей электроэнергии она подорожает со следующего года заметнее – примерно на 20%.