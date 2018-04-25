Для чего Египту новая столица?

В 2015 году руководство Египта приняло решение о переносе столицы из Каира и строительстве для этих целей нового города — ультрасовременного, с продвинутыми «умными» технологиями и сверкающими небоскребами.
Изначально предполагалось, что работы будут завершены к 2020-21 гг., но из-за постоянной нехватки финансирования ввод в эксплуатацию многих объектов сильно затягивается.
Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Tonkosti.ru, проект получился весьма масштабным и амбициозным. Помимо дипломатического квартала, куда переедут все государственные учреждения страны, в планах возвести крупнейший в Египте аэропорт, отели «как в Дубае», офисные центры, выставочные комплексы, а также целый развлекательный кластер. В новом городе будет более 20 жилых районов. Ожидается, что недвижимость там приобретут, прежде всего, представители среднего класса, к которым относятся и государственные служащие. Но цены на квадратный метр таковы, что позволить себе перебраться из Каира сможет только обеспеченная часть египетского общества. А те, для кого предназначались все эти блага, будут вынуждены ездить на работу из старой столицы, тем самым создавая пробки на дорогах.
Новую столицу Египта строят в 20 км от Каира, под нее отведено 700 кв. км между Суэцким каналом и Нилом.
В ходе работ возникает множество проблем, самая главная — недостаток средств. Предполагаемые затраты на возведение нового города доходят до 60 млрд. долларов. Таких денег у правительства просто нет, поэтому приходится обращаться за помощью к иностранным инвесторам.
Зачем вообще власти страны задумали возвести мегаполис посреди пустыни? Ведь такие громадные средства можно было бы потратить на решение многочисленных проблем общества. Например, на борьбу с безработицей, инфляцией и бедностью, развитие и модернизацию существующей инфраструктуры. По официальной версии, новая столица нужна для того, чтобы разгрузить Каир. На данный момент в городе проживают более 20 млн человек и в ближайшие десятилетия их количество удвоится. Также нужно поднимать экономику, которая находится в кризисе после революции 2011 г., за счет создания благоприятной среды для бизнеса. Но существует и альтернативное мнение: правящая верхушка Египта просто хочет войти, таким образом, в историю.
Многие эксперты смотрят на «стройку века» весьма скептически. По их мнению, город будет слишком дорогим для большинства граждан, а внедрение «умных» технологий закончится установкой камер видеонаблюдения на каждом углу и тотальной слежкой за людьми.
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