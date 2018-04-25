Для детей с социальным риском детсады будут обязательны

Фото pixabay.com

Детские сады для детей с социальным риском будут обязательны, но всеобщего раннего обучения не будет, постановил во вторник сейм Литвы.

Парламент принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону об образовании, которые с сентября следующего года закрепили обязательное дошкольное обучение для детей с социальным риском.

Глава государства еще предлагал начинать дошкольное обучение с пяти лет, а начальное — с шести, однако сейм изменил эти формулировки и закерпил ранее обучение только как возможное.

Посещение детского сада для детей с социальным риском с 1 сентября следующего года становится обязательным.

Сейм также установил, что дошкольное обучение становится всеобщим с сентября 2023 года для детей четырех лет, с сентября 2024 года — для детей трех лет, с 2025 года — для детей двух лет.

Однако парламентский Комитет по образованию и науке отмечает, что всеобщее дошкольное обучение значит, что должны будут созданы условия для получения такого обучения всем желающим, но оно не будет обязательным, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.