Для Клайпедского порта этот год был хорошим – руководство

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По показателю погрузок Клайпедский порт продолжает уверенно лидировать в Балтийских странах, а на восточном побережье Балтийского моря уступает лишь российским портам в Финском заливе, свидетельствуют данные о погрузках, опубликованные портом.

Поскольку в первом полугодии этого года погрузки в Клайпедском морском порту сократились лишь на 0,2% до 22,05 млн тонн, руководство порта заявляет, что этот год пока является хорошим.

«Результат хороший. Имея в виду, что минувший год был рекордным, поэтому в этом году, кажется, мы идем в том же ритме», – сказал BNS глава дирекции порта Альгис Латакас.

По его словам, в этом году отмечается рост грузов ro-ro. В прошлом году эти грузы составляли около 13% совокупного оборота порта, а в этом году их доля составит почти 16%, что почти сопоставимо с грузами в контейнерах.

«Выделяются погрузки металлолома, которые сильно растут, и мы становимся портом-хабом, где металлолом, привозится и вывозится на других судах. Прочие грузы не представляют больших цифр, конечно, есть и замороженные грузы, которые выросли почти на 30%, но это не слишком большие цифры, за полгода это около 90 тыс. тонн», – сказал руководитель порта.

В этом году поток генеральных грузов вырос на 5,7%, сыпучих грузов – на 5,4%. Однако перевалка жидких грузов сократилась на 22,3%.

По словам А. Латакаса, сокращение жидких грузов обусловило то, что с января через Клайпедский порт не грузятся белорусские нефтепродукты, кроме того, сократились погрузки жидких удобрений, на последнее влияет сезонный фактор.

Он выразил надежду на то, что этот год для порта будет хорошим, однако ситуацию может изменить политическая ситуация. Кроме того, на погрузку окажет влияние и зерновой сезон, который уже начался.

«Если в прошлом году месячные погрузки достигали около 3,4 млн тонн, то в этом году они составляют около 3,6 млн тонн. Пока этот год хороший, а вторая половина года ответит на многие вопросы», – отметил в пресс-релизе глава дирекции порта Альгис Латакас.

По его словам, в прошлом году погрузки в порту были рекордными, а в марте было перевалено особо много грузов – почти на 1 млн тонн больше, чем обычно.

В этом году в Клайпедский порт прибыли 3214 судов – на 3,6% больше, побывали 74 тыс. пассажиров – на 18,8% меньше, чем в январе-июне 2020 года.

В первом полугодии этого года в Клайпедском порту было перевалено 22,050 млн тонн грузов – на 0,2% больше, чем в январе-июне.

Этот результат больше, чем показатели всех латвийских портов, где за сопоставимый период перевалка сократилась на 9,5% до 20,471 млн тонн.

Грузовые потоки в Рижском порту сократились на 14,5% до 10,150 тонн, в Вентспилском – на 14,2% до 5,835 млн тонн, а в Лиепайском – выросли на 9,2% до 3,367 млн тонн.

Объединенный Таллинский порт перевалил 11,168 млн тонн грузов – на 9,1 % больше, чем год назад.

По объемам погрузок на восточном побережье Балтийского моря и далее продолжают лидировать три российских порта в Финском заливе. Погрузки в Усть-Луге за сопоставимый период сократились на 1,7% до 52,912 млн тонн, между тем, в Санкт-Петербурге они выросли на 2,6% до 30,639 млн тонн, а в Приморске они сократились на 11,5% до 26,119 млн тонн.

Погрузки в Калининградских портах сократились на 7,2% до 5,035 млн тонн.