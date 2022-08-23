Для компенсаций цен на электроэнергию и газ нужно будет 0,5–1 млрд евро — Шимоните

Премьер Ингрида Шимоните утверждает, что в бюджете следующего года на компенсации стоимости электроэнергии и газа может быть выделено 0,5-1 млрд евро. Проект бюджета сейчас разрабатывается в правительстве, затем он будет представлен президенту и парламентской оппозиции.
«Без сомнения, если мы утвердим рост цен по теперешней рыночной цене, а этот рост напрямую связан с ростом цен на газ, а вчера за день цена на газ повысилась на рынке на 15% (…), очевидно, что влияние на рост цен будет с 1 января. Без всяких сомнений, правительство ограничит этот рост цен, как сделало с 1 июля. Теперь разрабатывается проект бюджета на будущий год и, в зависимости от разных предпосылок, для этих компенсаций может понадобиться от 0,5 до 1 млрд евро», — в интервью национальному радио LRT во вторник сообщила премьер.
И. Шимоните полагает, что обуздание роста цен на электроэнергию является приоритетом для бюджета следующего года.
«Мы наблюдаем за ситуацией и видим, что главная задача для государства и проблема, которую нужно решить, в настоящее время — это обуздание скачка цен на энергоресурсы в будущем году, и поэтому теперь правительство разрабатывает предложения, и это будет приоритетом в бюджете следующего года», — отметила глава правительства.
На компенсации стоимости электроэнергии и газа для жителей и предприятий во втором полугодии этого года из госбюджета выделено 570 млн евро, из них почти 370 млн евро — для покрытия долга общественного поставщика Ignitis, а около 200 млн евро распределено поставщикам природного газа и электроэнергии, из них 165 млн евро — только поставщикам электроэнергии, включая и независимых.
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