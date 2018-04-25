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Для литовцев в Норвегии организуется рейс из Осло в Вильнюс

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Двадцать четвертого марта, во вторник, организуется чартерный рейс для граждан Литвы из Осло в Вильнюс, сообщило министерство коммуникаций и транспорта.

Желающих просят регистрироваться заранее на сайте https://dat.dk/oslovilnius.

Рейс будет осуществлять авиакомпания DAT. Время отбытия из аэропорта Осло Гардермуэн намечено на 12 часов по норвежскому времени, а прибытие в Вильнюс – в 15.35 час. по литовскому времени.

Цена билета на человека с 8-микилограмовым ручным багажом составляет 390 евро. 

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