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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Для литовцев, застрявших за границей, заказан рейс из Амстердама

Фото pixabay.com

Для граждан Литвы, застрявших за границей, заказан рейс из Амстердама, сообщило Министерство транспорта.   

Рейс в Вильнюс организует туроператор Tez Tour, он планируется в четверг, в 12 часов 25 минут. 

Анкета, которую следует заполнить, а также регистрация на рейс находятся по этому адресу: https://www.teztour.lt/page/svarbi-informacija-keliautoju-saugumas.lt . В среду в полдень на этот рейс еще было около 10 свободных мест.

Правительство с Tez tour также организовали два рейса с  Тенерефе, на них будет минимум 360 мест. Более тридцати граждан Литвы, застрявшие в Германии, в среду прибыли в Каунас поездом из Франкфурта-на-Одере, водители с автомобилями едут на пароме из Засница.

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В ночь со вторника на среду Польша пошла на уступки и пропустила шесть транспортных автобусных конвоев с гражданами Литвы и других Балтийских стран из Германии.  

В четверг в Вильнюс спецрейсом также прибудут граждане Литвы из Валенсии, а в пятницу и субботу – из Парижа. 

Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса.  

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