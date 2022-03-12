Для литовской армии в США закупаются системы Javelin

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Для вооруженных сил (ВС) Литвы будут закуплены дополнительные единицы переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на 40 млн. долларов США (около 36,3 млн евро), пусковые установки и другое оборудование, сообщило в четверг литовское Министерство обороны.

Девятого марта Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало поправки к соглашению с правительством США. Идут переговоры о скорейшей поставке всего оборудования ВС Литвы.

«Полученная из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в укрепление обороноспособности Литвы, повышение долгосрочных боевых возможностей Вооруженных сил Литвы и усиление сдерживающего эффекта», — цитирует ведомство заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса.