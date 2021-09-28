Для остановки нелегальной миграции нужно больше поддержки ЕС — И. Шимоните

Она отметила, что «вопрос о солидарном финансировании физического барьера или о других средствах охраны границы будет подниматься в ближайшее время».

Глава правительства Литвы также добавила, что «первичная миграция — это сильный вызов для страны, где люди переходят границу, но не меньшим вызовом является и вторичная миграция, когда люди пытаются или бежать, или другими способами оказаться в других странах ЕС, не в тех, куда первоначально прибыли».

Говоря о миграционной политике ЕС, она отметили, что необходимо сразу же отделять беженцев от экономических мигрантов.

«Сегодняшняя миграционная политика можно описать так, что она позволяет смешать в одну куду очень разные вещи, то есть людей, которые на самом деле ищут политического убежища или бегут от стихийных бедствий, объективной ситуации, или людей, которым просто кажется, что в других странах трава зеленее, и небо более голубое», — считает премьер.

Правительства Литвы и Польши две недели тому назад призвали ЕС пересмотреть миграционную политику.

Глава правительства Литвы подчеркнула, что правила «должны быть лучше приспособлены к реальным жизненным ситуациям, так как сейчас больше всего говорят о классическом соискателе убежище, у которого обычно есть веская причина просить убежища в другой стране, такая как политические преследования или другие гуманитарные причины».