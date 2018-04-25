Для помощи беженцам из Сирии собрали почти 7 млрд евро

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На Брюссельской конференции, посвященной ситуации в Сирии, удалось собрать почти 7 млрд евро для помощи беженцам и странам, которые их принимают. Такие цифры приводит официальный сайт Еврокомиссии.

«Цель конференции — дальнейшая мобилизация международного сообщества на поддержку усилий ООН, направленных на достижение долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — ранее заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич отметил в этой связи, что тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии усугубляется угрозой пандемии коронавируса, особенно наиболее уязвимым группам населения, как внутри страны, так и в регионе.

Совещание прошло под эгидой ЕС и во взаимодействии с ООН. Представители 80 стран и международные организации собрали 6,9 млрд евро для помощи сирийским беженцам и странам, которые их принимают в 2020-м и последующие годы. Евросоюз стал основным донором, выделив 71% этой суммы.

Вследствие войны и гуманитарной катастрофы, которые продолжаются уже почти десять лет, погибли полмиллиона сирийцев, почти шесть миллионов беженцев оказались за пределами страны.