Для приезжающих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Для приезжающих в Литву из третьих стран будут обязательными тестирование на коронавирус и двухнедельная изоляция, сообщил в четверг премьер Саулюс Сквярнялис после заседания Комитета по вопросам COVID-19 в четверг.

Он также добавил, что это еще должен утвердить и кабмин.

«Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана явственно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву. Решение такое: для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут обязательны тестирование на COVID-19 и двухнедельная изоляция», — сообщил С. Сквярнялис в фейсбуке.

В частности, министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге поручено установить критерии, после достижения которых снова можно будет вернуться к обязательному ношению масок.

«Министерству здравоохранения поручено установить конкретный критерий (числа) заразившихся на 100 тыс. жителей. По достижении его включится механизм, позволяющий (…) ввести обязательное ношение масок в определенных пространствах, например, в торговых центрах, общественном транспорте и др.», — сказал глава правительства.

Премьер-министр также сообщил, что представит Минздраву рекомендации относительно мер безопасности, при условии соблюдения которых число зрителей на массовых мероприятиях с сентября не будет ограничиваться.

«Подчеркиваю, что пока мы говорим о нынешних условиях. Эпидемиологическая ситуация в Литве находится и будет находиться под наблюдением, если она ухудшится — требования и правила изменятся», — написал премьер.

Так он отреагировал на сообщения СМИ в среду о том, что один из заразившихся узбеков угрожает заразить других.

«Хочу очень четко подчеркнуть еще одно. Мы не потерпим таких угроз, о которых сообщают СМИ. На высказывания «пойду в город и заражу других» и подобные или на соответствующее поведение реагировать будем строго и принципиально. Виза для таких лиц будет аннулирована, сами они будут депортированы из Литвы», — сказал С. Сквярнялис.

По его словам, в данном конкретном случае полиция проводит расследование.

На логистическом предприятии Hegelmann Transporte в Каунасе установелно около 20 случаев заражения COVID-19. Преимущественно это граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Каунас работать водителями дальних рейсов.