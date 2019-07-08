Для Р. Карбаускиса неприемлемы условия С. Сквярнялиса партии: нас спасать не нужно

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбауским говорит, что для него неприемлемы условия премьера Саулюса Сквярнялиса относительно вступления в партию и что необходимости «спасать» ее нет.

Политик сказал, что путь для вступления в Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) С. Сквярнялису открыт, но добиваться изменений он мог бы после вступления в партию.

«Немного странно звучат условия. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то при вступлении в союз (…) начинал выдвигать условия загодя, это такой интересный жанр», – сказал Р. Карбаускис BNS.

«Я знаю, какие это условия, потому что С. Сквярнялис сказал во фракции: что партия должна изменить название, партия должна изменить ценности, должна стать открытой, то есть принимать всех, кто хочет, а не тех, кто соответствует нашим общим ценностям», – добавил он.

На вопрос, приемлемы ли для него такие условия, лидер «аграриев» ответил: «Нет, для меня нет, и я считаю, что для членов партии тоже нет».

«Тут пытаются сказать, что вы должны это сделать, тогда я, наверное, вступлю и кого-то спасу. Но вообще никого спасать не нужно, мы два с половиной года работали вместе», – сказал Р. Карбаускис.

Председатель ЛСКЗ сказал это после того, как С. Сквярнялис заявил, что «аграриям» нужно меняться, если они хотят видеть его членом партии и кандидатом на парламентских выборах 2020 года.

Советник премьера Скирмантас Малинаускас в понедельник сообщил, что после вступления в партию С. Сквярнялис, возможно, участвовал бы в выборах ее председателя. Такие намерения поддержал спикер сейма Викторас Пранцкетис.

Премьер сказал, что вступит в партию, если изменится ее стратегия, поведение, риторика, процесс принятия решения, если она будет искать пути привлечения молодежи и электората в городах.

В ЛСКЗ состоит более 4,5 тыс. человек, во фракции партии в сейме 49 парламентариев без являющегося членом партии В. Пранцкетиса.