Для смягчения урона от пандемии будет дополнительно трудоустроено 200 психологов

Фото pixabay.com

Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.

Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в своем фейсбуке.

«Будем укреплять линии эмоциональной помощи — и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования», — пишет премьер.

Карантин в Литве продлен до 31 мая.