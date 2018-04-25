Для смягчения урона от пандемии будет дополнительно трудоустроено 200 психологов

Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.
Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в своем фейсбуке.
«Будем укреплять линии эмоциональной помощи — и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования», — пишет премьер.
Карантин в Литве продлен до 31 мая.