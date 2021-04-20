Для того, чтобы узаконить прямые выборы мэров экс-премьер видит и возможность референдума

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Лидер парламентской оппозиции, представитель литовских «аграриев» Саулюс Сквярнялис для решения вопроса прямых выборов мэров видит и возможность референдума.

Об этом он заявил после того, как в понедельник Конституционный суд (КС) констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

«Я думаю, что потребуются решения для того, чтобы прямые выборы мэров остались (…). Это важный выбор, люди выбирают лидера своей общины, их мнение – самое важное», – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, это можно сделать, когда в сейме будут приняты поправки к Конституции, однако для этого может потребоваться и референдум.

«Может быть так, что в сейме не будет политической воли со стороны правящих поддержать поправки к Конституции, которые бы узаконили прямые выборы мэров. Если они против, а поскольку обратились в Конституционный суд, вероятно, что против, то без референдума иной дороги менять Конституцию нет», – сказал лидер парламентской оппозиции.

По его словам, первые дискуссии по поправкам сейм мог бы начать еще на весенней сессии, а первое голосование — провести осенью.

Он также подчеркнул, что если не удастся добиться соглашения, то находящиеся в оппозиции партии могли бы сами инициировать референдум.

В распространенном в понедельник пресс-релизе Литовский союз «крестьян» и «зеленых» заявил, что поддержит поправки к Конституции для того, чтобы узаконить прямые выборы мэров.

По мнению председателя союза Рамунаса Карбаускиса, возможность самим выбирать мэра повышает доверие к местным властям, а также ответственность мэров перед жителями.