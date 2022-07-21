Для управления ростом заболеваемости COVID-19 средств достаточно, заявил А. Дулькис

«Мы бдительны, сосредоточены, анализируем ситуацию и подготовили ящик с инструментами, какой инструмент применить при необходимости. На сегодняшний день я не вижу, что нужно что-то делать дополнительно к тому, что делается сейчас», — заявил А. Дулькис.

Он также призвал тех, кто заболел, постараться не заразить других. Также министр оценил количество человек в больницах и реанимации как нормальное.

С начала июня в Литве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Однако пока это не отразилось на загруженности медицинских учреждений.

В больницах на сегодняшний день находятся 114 пациента с коронавирусом, из них восемь — в реанимации.

А. Дулькис отметил, что осенью не планируется никаких ограничений, однако идет подготовка к тестированию, например, в образовательных учреждениях. Он отметил, что не видит необходимости в возобновлении работы мобильных пунктов тестирования.

Статистика COVID-19: 1111 новых случаев, один человек умер

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1111 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 850 человек, повторно — 250, 11 человек заразились в третий раз.

В больницах находится на лечении 114 больных COVID-19 пациентов, 8 из них — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 349,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 46,9%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.

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