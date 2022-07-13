Для уставных должностных лиц Литвы – стандарт военного обеспечения

«Опыт миграционного кризиса, организованного белорусским режимом, и широкомасштабной конвенциональной войны против Украины показывают, что именно штатные сотрудники органов внутренних дел — пограничники, полицейские, пожарные — оказываются на острие событий и часто становятся первым звеном цепи реагирования, первым щитом от военных и гибридных атак противника», — говорится в сообщении министра внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, необходимо обеспечить способности государственных служб участвовать в обороне государства, активно способствовать обеспечению национальной безопасности.

«Для этого необходима не только специальная подготовка, но и вооружение и другие меры, соответствующие стандартам НАТО», — сказала Билотайте.

Новый стандарт обеспечения должностных лиц был подготовлен после оценки роли уставных органов при различных административно-правовых режимах – в экстремальной ситуации, при чрезвычайном положении, в случае мобилизации и при военном положении.

Он предусматривает явную потребность в финансовых средствах для закупки индивидуальной, специальной экипировки и вооружения для должностных лиц в ближайшей и долгосрочной перспективе до 2030 года.

В случае объявления военного положения Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Служба общественной безопасности (СОБ) будут участвовать в вооруженной обороне государства и выполнять задачи военного времени, другие уставные службы системы внутренних дел должны иметь возможность действовать в военное время — выполнять мобилизационные и союзнические вспомогательные задачи принимающей страны, активно способствовать обеспечению физической защиты объектов, имущества и стратегических объектов, важных для национальной безопасности, общественного порядка, предупреждению населения об опасностях, их поиску и спасению.

По данным министерства, стандарт военной экипировки для системы внутренних дел будет состоять из трех компонентов: индивидуальное снаряжение для должностных лиц, специальные средства в соответствии с выполняемой ролью и оружие.

Индивидуальное снаряжение – это снаряжение, необходимое для защиты и выживания, закрепленное за должностным лицом, такое как аптечка, походное снаряжение, баллистические каски, бронежилеты и другое.

Специальные средства — инструменты, предназначенные для выполнения специальных задач, поиска, выявления и обезвреживания угроз. Они прикрепляются к сменам или подразделениям, к транспортным средствам (тепловизоры, бинокли, сигнальные ракеты, дроны, бронированные внедорожники т. д.). Вооружение состоит из огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщило министерство, в ближайшее время армия передаст СОГГЛ вооружения, соответствующее стандартам НАТО, на 3,5 млн. евро. Еще 20 млн. СОГГЛ получила из выделенных Еврокомиссией 47 млн евро для управления кризисом нелегальной миграции.

В госбюджете Литвы этого года на сферу общественной безопасности было выделено 642,8 млн евро.

31 млн евро выделено на последовательное повышение заработной платы сотрудников органов внутренних дел, 5,5 млн евро — на обеспечение должностных лиц необходимыми средствами и еще 7,3 млн. евро — для комплектации должностных позиций.

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