«Для увеличения налогов много ума не надо»

Нетрудно увеличить почти все существующие и ввести новые налоги. Власть пытается это доказать, разработав проекты основных законов, связанных с повышением налогов. Планируется, что уже со следующего года будут увеличены налоги на доходы населения, землю, недвижимость, акцизы на топливо, алкогольные напитки и табачные издания, появятся новые налоги на легковые автомобили и микроавтобусы. Министерство финансов, представившее план новых налогов, ждет замечаний общественности по этим вопросам… пять дней.

Может быть, предложения настолько качественные, что их особо нечего и обсуждать! В пояснительном письме об изменении закона о недвижимом имуществе, оценке воздействия отрицательных последствий и способов уменьшения посвящено всего два предложения! В законе о земельном налоге – одно предложение. Наиболее впечатляющей выглядит оценка воздействия отрицательных последствий на увеличение акцизов. Здесь всего два слова. Не предусмотрено. Ученики пишут более подробные объяснения о своих приключениях, чем законодатели о проектах законов, которые затрагивают почти каждого жителя Литвы.

Может быть, предложения столь незначительны, что не заслуживают обсуждения? Но ведь более высокие налоги коснутся практически каждого: власть планирует увеличение налога на недвижимое имущество. Ранее говорилось, что налог на недвижимое имущество коснется только богатых людей и миллионеров, а теперь он будет взыматься с семей, которые купили большую или новую квартиру в одном из крупных городов Литвы. Планку в миллион литов, которая после введения евро чудесным образом уменьшилась до 220 тыс. евро, сейчас предлагается сократить наполовину, до 100 тыс. евро. Кстати, приобрести квартиру за 100 тыс. евро будет стоить гораздо дороже, если будет принят налог на банки, а на самом деле налог на получателей кредитов. О том, что введение этого налога будет поддержано, говорит и правящая коалиция. Подсчитано, что, например, кредит в размере 100 тыс. евро, взятый на 30 лет, в связи с увеличением предлагаемого налога может подорожать от 6 до более чем 30 тыс. евро.

Другой налог, влияние которого почувствует почти каждая семья в Литве при покупке автомобилей, – это обещанный налог на автомобили. Кстати, для водителей налоги будут увеличиваться два раза, потому что в планах есть еще и увеличение акцизов на топливо, которое, по подсчетам власти, обойдется дороже на 3-4 цента за литр.

Но что значат эти центы для представителей власти, ведь для них и сотни миллионов часто не деньги. Несколько лет назад руководитель Службы публичных покупок подсчитала, что в масштабах государства на такие покупки ежегодно требуется от 4 до 5 млрд евро. Если такие покупки будут более прозрачными и будет больше конкуренции, то можно было бы сэкономить 15-25 проц. от этой суммы, или 0,6 – 1,25 млрд евро в год! Более миллиарда евро ежегодно. Или в пять раз больше, чем планируется от сбора при увеличении налогов.

Увеличивать налоги не надо было бы, если бы власть внимательно поработала по всем направлениям: оптимизация системы просвещения позволила бы сэкономить почти 150 млн евро в год, более эффективное предоставление общих государственных услуг дало бы еще 100 млн евро. Даже не продавая государственное имущество, а лишь на 10 проц. уменьшив расходы на его содержание, в бюджете дополнительно ежегодно экономили бы 20 млн евро.

Но чтобы сэкономить на расходах государства, надо работать. А когда работать не хочется, тогда можно прикрываться понятиями справедливости, перераспределения или возможностью выбора. Именно последняя возможность увеличится с введением налога на автомобили, что обещает министр окружающей среды. Совсем непонятно, какой логикой руководствуются в этом случае. Но понятно, что этой возможностью выбора не будут рады 50 тыс. жителей нашей страны, которые подписали петицию против предлагаемого налога.

На что государство израсходует средства, полученные от увеличения налогов, пока неясно. Обещают увеличение детских денег, пенсий, но можно думать, что самая большая часть от дополнительных налогов пойдет на содержание аппарата власти. Так, финансирование канцелярии Сейма уже просят увеличить на одну шестую. Цинично, что за предвыборные предложения власти в основном заплатят в очередной раз обманутые налогоплательщики, те, которым обещали, что после налоговой реформы, осуществленной в начале этого года, наконец-то установится порядок в налоговой системе. Те, кто поверил заверениям власти, что никаких новых налогов не будет, те, кто в связи с увеличением необлагаемого налога на доходы сэкономили бы по 360 евро за два года. Самая большая экономия в бюджете – около 70 млн евро — планируется в связи с приостановлением увеличения необлагаемого налога на прибыль. Наиболее яркие прорехи в бюджете власть, прежде всего, пытается прикрыть деньгами небогатых людей и едва формирующегося среднего класса.

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ, аналитик Литовского института свободного рынка