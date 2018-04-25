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Для волонтерства нет возрастных границ!

Общественная организация «Не брать, но дать» призывает присоединиться к проекту «54+»!

Приглашаем всех людей старшего возраста присоединиться к проекту волонтерской деятельности людей старшего возраста, организуемого общественным учреждением  «Не брать, но дать». Главная наша цель — включить в волонтерство людей старшего возраста (от 55 до 64 лет.) и предоставить им возможность получить новые навыки, которые увеличили бы их возможности вернуться в рынок труда или позволили бы сменить специфику работы. 

Во время реализации проекта организуем консультации, семинары, индивидуальные беседы.

Мы ждем вас! Требуется предварительная регистрация: https://forms.gle/mDWX1PUHYrKs4N289 

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