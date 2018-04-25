Для возвращающихся из Франции и с Мальты литовцев вводится обязательная самоизоляция

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Для возвращающихся из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.

Эти два государства включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.

Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.

В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.

Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.