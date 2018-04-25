Для возвращающихся из Испании с понедельника обязательна самоизоляция – Минздрав

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Для возвращающихся из Испании с понедельника обязательна двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.

С понедельника въезд иностранцев из этой страны в Литву запрещен.

Такой же порядок, как для Испании, будет действовать для Люксембурга, Румынии, Швеции, Болгарии, Португалии и Хорватии.

Для всех приезжающих из Бельгии, Чехии, Австрии, Швейцарии самоизоляция тоже обязательна, но иностранцы из этих стран приехать могут.

Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, с понедельника сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.

Показатель заболеваемости, отмечает Минздрав, снижен с целью согласования политики открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюзом.

Показатель Литвы за неделю повысился — с 2,8 до 3,7.