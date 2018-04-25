Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

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Для возвращающихся в Литву по-прежнему будет обязательна двухнедельная самоизоляция дома, а также проверка на коронавирус COVID-19.

«Несмотря на то, что страны Балтии дискутируют между собой о возможности жителей передвигаться между странами Балтии, для прибывающих из других стран изоляция по-прежнему будет обязательна, так как в этом заключается суть карантина, чтобы у нас в Литве не было завозных случаев», — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига на пресс-конференции в среду.

Возвращающимся из-за рубежа рекомендуется заранее заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), что будет означать согласие соблюдать режим самоизоляции, такую же бумажную анкету можно будет заполнить и в зале прибытия.

Те, кто откажется заполнить анкету и соблюдать условия самоизоляции, будут отправлены в обсервацию — то есть будут изолированы в специальных муниципальных учреждениях, отмечает Минздрав.

Прибывающим из других стран лицам в терминале будут продезинфицированы руки, измерена температура, предложено заполнить анкету или считаны QR-коды уже заполненных электронных анкет, их также опросят на предмет симптомов коронавируса.

При подозрении на коронавирус человек будет незамедлительно изолирован в отдельном помещении, ему будет вызвана скорая помощь.

Все прибывающие также должны будут взять обязательство в течение суток зарегистрироваться для проверки на вирус на мобильном пункте.

Минздрав сообщает, что в самолетах и аэропортах пассажиры должны быть в масках или респираторах, а также соблюдать установленные правила поведения — пользоваться средствами защиты, соблюдать безопасное расстояние от других людей, мыть руки, употреблять безопасную еду и воду.

В частности, министерство отмечает, что сменить маски можно будет перед выходом в зал прибытия, а в случае необходимости пассажирам маски будут выданы.

Лицам, которые планируют поездку в Литву и у которых нет транспорта, чтобы доехать до места изоляции, рекомендуется заранее обратиться в администрацию самоуправления по месту своей регистрации, чтобы она предоставила такую услугу и чтобы не нужно было долго ожидать в аэропорту.

По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, если близкие прибывающих в страну не приехали их забрать или если у них нет собственного транспорта, чтобы уехать домой, покинуть аэропорт такие лица не смогут.

Минздрав напоминает, что требования самоизоляции не распространяется на граждан зарубежных стран, которые следуют через Литву транзитом, на медиков, которые прибывают в страну для предоставления услуг трансплантации, на членов официальных делегаций, дипломатов и специальных курьеров, а также на граждан Литвы и Польши, которые возвращаются или прибывают по делам работы, бизнеса или учебы.