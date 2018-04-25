default image
Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

Подробнее...
default image
Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Подробнее...
default image
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Подробнее...
default image
Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии– МВД

Подробнее...
default image
США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

Подробнее...
default image
Смягчение карантина: теперь в открытых местах маски носить необязательно

Подробнее...
default image
Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Подробнее...
default image
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

Подробнее...
default image
В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Подробнее...
default image
А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

Подробнее...
default image
В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Подробнее...
default image
С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 30 мая

Подробнее...
default image
Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Подробнее...
default image
По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Подробнее...
default image
Возврат денег за несостоявшиеся полеты: ЕС на стороне потребителей

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса, общее количество – 1505

Подробнее...
default image
Лоукостер Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Подробнее...
default image
Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Япония может досрочно отменить режим ЧП в ряде префектур

Подробнее...
default image
В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист М.Дубниковас

Подробнее...
default image
Сегодня Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

Подробнее...
default image
В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

Подробнее...
default image
Идет поиск ускорения работ Rail Baltica и электрификации ж/д

Подробнее...
default image
В Греции и Испании открываются пляжи

Подробнее...
default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Преидент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
default image
В больницах от коронавируса лечатся 105 человек, 12 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
На КПП Райгардас задержаны спрятанные в ДСП сигареты стоимостью 2 млн евро

Подробнее...
default image
Массовое тестирование на Covid-19 нереально, спрос на тесты в мире превышает предложение

Подробнее...
default image
В Вильнюсской клинической больнице от коронавируса скончался пациент

Подробнее...
default image
Швеция не ввела карантин – поможет ли это ее экономике?

Подробнее...
default image
В Беларуси осваивают варианты добычи трудноизвлекаемой нефти

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Nuotrauka urm.lt

Для возвращающихся в Литву по-прежнему будет обязательна двухнедельная самоизоляция дома, а также проверка на коронавирус COVID-19. 

«Несмотря на то, что страны Балтии дискутируют между собой о возможности жителей передвигаться между странами Балтии, для прибывающих из других стран изоляция по-прежнему будет обязательна, так как в этом заключается суть карантина, чтобы у нас в Литве не было завозных случаев», — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига на пресс-конференции в среду.

Возвращающимся из-за рубежа рекомендуется заранее заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), что будет означать согласие соблюдать режим самоизоляции, такую же бумажную анкету можно будет заполнить и в зале прибытия.

Те, кто откажется заполнить анкету и соблюдать условия самоизоляции, будут отправлены в обсервацию — то есть будут изолированы в специальных муниципальных учреждениях, отмечает Минздрав.

Прибывающим из других стран лицам в терминале будут продезинфицированы руки, измерена температура, предложено заполнить анкету или считаны QR-коды уже заполненных электронных анкет, их также опросят на предмет симптомов коронавируса.

При подозрении на коронавирус человек будет незамедлительно изолирован в отдельном помещении, ему будет вызвана скорая помощь. 

Все прибывающие также должны будут взять обязательство в течение суток зарегистрироваться для проверки на вирус на мобильном пункте.

Минздрав сообщает, что в самолетах и аэропортах пассажиры должны быть в масках или респираторах, а также соблюдать установленные правила поведения — пользоваться средствами защиты, соблюдать безопасное расстояние от других людей, мыть руки, употреблять безопасную еду и воду.

В частности, министерство отмечает, что сменить маски можно будет перед выходом в зал прибытия, а в случае необходимости пассажирам маски будут выданы.

Лицам, которые планируют поездку в Литву и у которых нет транспорта, чтобы доехать до места изоляции, рекомендуется заранее обратиться в администрацию самоуправления по месту своей регистрации, чтобы она предоставила такую услугу и чтобы не нужно было долго ожидать в аэропорту.

По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, если близкие прибывающих в страну не приехали их забрать или если у них нет собственного транспорта, чтобы уехать домой, покинуть аэропорт такие лица не смогут.

Минздрав напоминает, что требования самоизоляции не распространяется на граждан зарубежных стран, которые следуют через Литву транзитом, на медиков, которые прибывают в страну для предоставления услуг трансплантации, на членов официальных делегаций, дипломатов и специальных курьеров, а также на граждан Литвы и Польши, которые возвращаются или прибывают по делам работы, бизнеса или учебы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.