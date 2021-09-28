Для возвращения к обязательному ношению масок достаточно экстремальной ситуации – И. Шимоните

Правительство планирует вернуть требования об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и для этого достаточно режима экстремальной ситуации, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«В регламент экстремальной ситуации будут внесены эти изменения и будет расширен перечень требований по ношению масок в закрытых помещениях», — сказала во вторник И. Шимоните.
Она сообщила, что, если проекты будут подготовлены, то этот вопрос правительство будет обсуждать в среду.
Она также подтвердила, что внесение других изменений не планируется.
Глава правительства отметила, что основным является вопрос ответственности в случае несоблюдения требования — отвечать будет тот, кто не выполняет требование, и для этого не нужно вводить карантин, достаточно экстремальной ситуации.
С ухудшением эпидемиологической ситуации власти планируют вводить обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
В настоящее время людям с паспортом возможностей ношение масок рекомендовано.
Литва на прошлой неделе вступила в самую худшую, «черную» пандемическую зону. По данным Департамента статистики, за минувшие сутки выявлено 1225 случаев заражения, умерло 11 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 634,7 случаев — за сутки выросло на несколько пунктов.