Для возвращения к обязательному ношению масок достаточно экстремальной ситуации – И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Rokas Lukosevicius

Правительство планирует вернуть требования об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и для этого достаточно режима экстремальной ситуации, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«В регламент экстремальной ситуации будут внесены эти изменения и будет расширен перечень требований по ношению масок в закрытых помещениях», — сказала во вторник И. Шимоните.

Она сообщила, что, если проекты будут подготовлены, то этот вопрос правительство будет обсуждать в среду.