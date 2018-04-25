Для выхода из кризиса Г.Науседа предлагает временно снизить подоходный налог

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С целью выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, литовский президент Гитанас Науседа предлагает временно снизить подоходный налог населения, заявил президентский советник Симона Крепшта.

По его словам, эту возможную меру поощрения экономики Г. Науседа обсудил с экономистами на прошлой неделе.

«Обсуждалась одна из возможностей, идей – временно снизить подоходный налог населения до конца года, чтобы таким образом способствовать, горизонтальным образом затронуть всех работающих, повысить их доходы и таким образом поощрить спор, оживить нашу экономику», – сказал советник по экономическим вопросам и социальной политике во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что в этом году экономисты прогнозируют сокращение экономики в 8-10%, а некоторые ожидают аналогичный рост в следующем году, поэтому необходимо «амортизировать экономический спад именно в этом году».

В связи с тем, что с 16 марта в Литве был введен карантин, была запрещена основная часть торговли и услуг, однако постепенно карантинные условия смягчаются путем отмены ограничений.