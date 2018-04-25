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Культура

Дмитрий Максимачев и Оркестр

Автор: Maxistereoсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

31 октября в 19.00, Вильнюс, White Piano Hall.

Дамы и господа, впервые в истории в Литве, в данном случае в Вильнюсе, выступит знаменитый Большой Stereoфонический Оркестр во главе с его лидером — композитором, музыкантом, аранжировщиком и певцом Дмитрием Максимачевым (группа Billy’s Band) из Санкт-Петербурга! (Dmitry Maximachëv & Big Stereofony Orchestra)

31 октября во время уникального и единственного концерта в Вильнюсе в составе оркестра можно будет услышать струнный квартет, валторну, трубу, кларнет, рояль, контрабас, глокеншпиль и оркестровые тарелки! В программе — песни Дмитрия и много авторской инструментальной музыки.

Дмитрий Максимачев — петербургский композитор, саундпродюсер. Более десяти лет работает с коллективом, который называется Большой Stereoофонический Оркестр. У него вышли три CD и несколько театральных саундтреков, музыка с которых неизменно пользуется популярностью у меломанов. Критики отмечают необыкновенно светлое и позитивное звучание песен и музыки Максимачева.

Дмитрий выступил в роли композитора в художественном фильме «Видримасгор» (Ленфильм), в нескольких короткометражных работах, в ряде мультипликационных фильмов. Его музыка звучит в спектаклях Упсала-Цирка, Большого Театра Кукол, Мюзик-Холла, Комик-Треста, Карлссон-Хауса. Сотрудничал с такими режиссерами, как Яна Тумина, Евгений Зимин, Михаил Сафронов, Лариса Афанасьева. Как аранжировщик, музыкант и саундпродюсер работал с коллективами Billy’s Band, Башаков, Отава Е, СПЛИН, с Женей Любич, Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.

Музыку Дмитрия Максимачева можно прописывать как микстуру от грусти, скепсиса и недоверия: и музыка, и тексты заражают верой в людей, искренностью, добротой.

Только один концерт! 31 октября, начало в 19.00, и только 170 счастливчиков!

Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Информация о концерте, предварительные заявки, сотрудничество: по телефонам: +370 671 76502 и +370 618 01 331

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