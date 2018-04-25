«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Праздничный концерт!

Премьера! Это грандиозно, удивительно, красиво!

Все хиты от Vivaldi до Metallica в сопровождении уникального танцевального шоу.

22 ноября – ШЯУЛЯЙ / Koncertų salė «Saulė» — 19:00 Val.

23 ноября – ВИЛЬНЮС / COMPENSA koncertų salė — 19:00 Val.

24 ноября – КАУНАС / VDU didžioji salė — 19:00 Val.

26 ноября – ПАНЕВЕЖИС / Panevėžio bendruomenių rūmai — 18:00 Val.

27 ноября – КЛАЙПЕДА / Kultūros centras «Žvejų rūmai» — 19:00 Val.

28 ноября – АЛИТУС / Alytaus miesto teatras — 18:00 Val.

29 ноября – МАРЬЯМПОЛЕ / Marijampolės kultūros centras — 18:00 Val.

Музыка, покорившая сердца миллионов слушателей всего мира в исполнении лучших музыкантов Европы с участием звезд мирового шоу-балета.

Концертная программа сочетает в себе потрясающую музыку и зрелищное танцевальное шоу в постановке всемирно известных хореографов. Удивительное темпераментное исполнение, эксклюзивные танцевальные номера, уникальная постановка и потрясающие костюмы оставят незабываемое впечатление.

Dmitry Metlitsky, композитор мультиинструменталист, его называют современным Моцартом — красивые мелодии, потрясающие аранжировки и исполнение проникают в самое сердце и покоряют слушателей с первых нот. Описать эти эмоции словами невозможно — это надо слышать!

«Я рад представить вам концерт, где звук волшебный вместе с танцем, как пламя — сказочный сюжет, подарит мир любви и страсти…» — Dmitry Metlitsky.

В программе концерта самые лучшие и любимые миллионами слушателей легендарные хиты, ставшие шедеврами мировой музыки, они прозвучат в уникальных аранжировках в современном стиле и позволят слушателям насладиться яркими и незабываемыми эмоциями.

Аранжировка музыки Вивальди «Летняя гроза» и «Аве Мария» в исполнении оркестра считаются одними из лучших в мире, а музыка Dmitry Metlitsky «Огонь любви» признана лучшей new-age композицией в номинации «Music Without Borders».

Мощная энергия музыки в сочетании с современными аранжировками и техническими возможностями создают ощущение полного погружения в атмосферу волшебства музыки и магии танца.

Солисты оркестра, настоящие мастера своего дела, которые своим талантом и энергией заставляют слушателей радоваться и плакать, любить и вдохновляться. Каждый концерт оркестра — это потрясающее шоу и настоящий праздник для души и сердца.

Оркестр выступает с концертами в разных странах, на крупнейших европейских площадках, фестивалях, а благодарные слушатели всегда приветствуют бурными овациями и не отпускают оркестр после концерта, заставляя неоднократно играть на бис.

Это уникальная возможность насладиться впечатляющим шоу и потрясающей элитной музыкой, покорившей сердца миллионов слушателей.

Подробнее: http://concert.dmitrymetlitsky.com/lt