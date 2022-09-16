Дни европейского наследия 2022

С 9 по 18 сентября в Литве проходят мероприятия программы Совета Европы «Дни европейского наследия» (EPD), которые в этом году будут посвящены актуальной теме «Устойчивое наследие». Это мероприятие уже стало традиционным и каждый сентябрь собирает около 30 миллионов участников более чем в 70 тысячах мероприятий в пятидесяти странах Европы. Цель мероприятий – лучше узнать культурное наследие, понять его ценность, пробудить к нему интерес, привлечь людей к его сохранению, научиться охранять и творчески использовать его.
В эти дни жителей и гостей нашей страны ждет бесчисленное количество бесплатных мероприятий по всей Литве. Мы почтим решимость украинского народа защищать свою землю и европейскую идентичность, познакомимся с устойчивым материальным и духовным наследием, связывающим Украину и Литву на протяжении столетий, увидим уникальный феномен ВКЛ — вотчину Базилианского ордена — медленно возрождающуюся унитарную церковь Святой Троицы и монастырь.
Программа «Дней европейского наследия 2022» постоянно пополняется и обновляется. Каждая область, район, город приглашает посетить объекты культурного наследия, которые в эти дни откроют свои двери, подробно познакомят с уникальностью объекта, его исключительной ценностью, значимостью для культурной жизни региона, экскурсоводы расскажут интересные истории, привлекут внимание к устойчивости наследия, что особенно актуально в современном мире. У объектов культурного наследия есть чему поучиться: технологии их возведения, обработки материалов и мудрости старых мастеров, которые вполне применимы и для современного строительства. Дни европейского наследия — отличный повод познакомиться с работой реставраторов, которые вдыхают в исторические памятники новую жизнь.
Мероприятия включают фестивали, выставки, открытые для публики ремесленные мастерские, конференции и туры по самым интересным местам, хранящим памятники европейской истории. От уличных шоу до концертных залов, театров и музеев, кино и социальных сетей — европейское развлекательное наследие будет представлено взрослым и детям, местным жителям и гостям из других стран.
«Дни европейского наследия 2022» продемонстрируют ценность нашего общего наследия, подчеркнув необходимость его сохранения для нынешнего и будущих поколений.
Идея проведения Дней европейского наследия родилась во Франции еще в 1984 г., ее инициатором был тогдашний министр культуры Франции Жан Ланг. За несколько лет мероприятие распространилось в большинстве стран Западной Европы и стало таким популярным, что с 1991 г. по инициативе Европейского совета и при поддержке Евросоюза по всей Европе начали организовывать Дни европейского наследия. В Литве мероприятия проходят в 29-й раз.
Подробную программу мероприятий, проходящих во всех регионах Литвы, можно найти на сайте: http://kpd.lt/epd2022/programa/