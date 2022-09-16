Программа «Дней европейского наследия 2022» постоянно пополняется и обновляется. Каждая область, район, город приглашает посетить объекты культурного наследия, которые в эти дни откроют свои двери, подробно познакомят с уникальностью объекта, его исключительной ценностью, значимостью для культурной жизни региона, экскурсоводы расскажут интересные истории, привлекут внимание к устойчивости наследия, что особенно актуально в современном мире. У объектов культурного наследия есть чему поучиться: технологии их возведения, обработки материалов и мудрости старых мастеров, которые вполне применимы и для современного строительства. Дни европейского наследия — отличный повод познакомиться с работой реставраторов, которые вдыхают в исторические памятники новую жизнь.

Мероприятия включают фестивали, выставки, открытые для публики ремесленные мастерские, конференции и туры по самым интересным местам, хранящим памятники европейской истории. От уличных шоу до концертных залов, театров и музеев, кино и социальных сетей — европейское развлекательное наследие будет представлено взрослым и детям, местным жителям и гостям из других стран.

«Дни европейского наследия 2022» продемонстрируют ценность нашего общего наследия, подчеркнув необходимость его сохранения для нынешнего и будущих поколений.

Идея проведения Дней европейского наследия родилась во Франции еще в 1984 г., ее инициатором был тогдашний министр культуры Франции Жан Ланг. За несколько лет мероприятие распространилось в большинстве стран Западной Европы и стало таким популярным, что с 1991 г. по инициативе Европейского совета и при поддержке Евросоюза по всей Европе начали организовывать Дни европейского наследия. В Литве мероприятия проходят в 29-й раз.

Подробную программу мероприятий, проходящих во всех регионах Литвы, можно найти на сайте: http://kpd.lt/epd2022/programa/