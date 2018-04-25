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В этом году в 26-й раз пройдут Дни европейского наследия. Более 300 мероприятий пройдут по всей Литве с 19 по 22 сентября.

С 1991 года по инициативе Европейского Совета по всей Европе организуют Дни наследия Европы.

Мероприятие предназначено для того, чтобы ознакомить общественность с культурным наследием и продемонстрировать то, что обычно недоступно для простых людей, а также для актуализации той или иной области культурного наследия. Ее организаторы стремятся заинтересовать учащихся и побудить их интерес к культуре и истории как своей страны, так и к культурному наследию других стран Европы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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