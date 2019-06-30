Дни живой археологии в Кярнаве

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

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Международный фестиваль экспериментальной археологии, посвященный дню коронации Миндаугаса – Дню государственности Литвы, в этом году пройдет с 5 по 7 июля.

Ежегодно в начале июля во время проведения фестиваля величественное спокойствие городищ нарушает возродившееся прошлое. На Замковой горе и в Долине Паяутос в Кярнаве вновь, как когда-то летят меткие стрелы лучников, трудится множество умелых ремесленников… Непередаваемую атмосферу усиливают звуки архаичной музыки и запахи вкусных блюд, приготовленных по средневековым рецептам. Фестиваль знакомит с воссозданными доисторическими ремеслами и ремеслами раннего средневековья, образом жизни предков. Посетители могут отколоть кусок кремня, слепить из глины горшок, отчеканить монету, выстрелить из лука. Гостям предоставляется возможность ощутить впечатляющую историческую обстановку под сенью природы, окунуться в веселую кутерьму фестиваля и почувствовать истинный дух средневековья.

Программа

5 июля – 11.00-19.00.

10.40 – Шествие участников фестиваля. Открытие праздника.

11.00 – 19.00 – Демонстрация ремесел.

11.40 — 18.00 – Архаические игры и соревнования.

11.10 — 11.40 — Музыкальное поздравление. Фольклорная группа «Medgrinda».

11.40 — 12.50 – Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

11.40 – 12.00 – Презентация повседневной жизни неолита – бронзового века.

12.30 – 13.00 – Презентация старинного костюма балтов.

13.00 – 13.30 – Презентация архаических музыкальных инструментов.

13.30 – 14.30 – Презентация реконструкции истории города Кярнаве, повседневной жизни, женского костюма XIII-XIV веков.

13.40 – 14.10 – Презентация изготовления посуды из мыльного камня.

13.45 – 14.15 — Концерт архаической музыки. Фольклорные группы «Kajan».

14.15 -14.35 – Презентация кузнечного ремесла времен викингов.

14.30 – 15.30 – Средневековая борьба.

15.40 – 16.10 — Концерт архаической музыки. Фольклорная группа «Javaryna».

15.30 – 16.30 — Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

16.30 – 17.00 – Отливка серебряных изделий.

17.00 – 17.30 – Презентация переплета книг.

17.40 – 18.25 – Средневековая борьба.

18.30 – 19.00 — Концерт архаической музыки. Фольклорная группа «Javaryna».

6 июля – 11.00 – 19.00.

11.00 – 19.00 – Демонстрация ремесел.

11.15 – 18.00 — Архаические игры и соревнования.

11.30 — 12.30 Концерт архаической музыки. Фольклорные группы «Trys keturiose» и «Visi».

12.40 – 13.30 — Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

13.00 – 13.30 – День государственности Литвы. Слово благодарности спонсорам. Музыкальное поздравление исполнителям и спонсорам в честь 20-го юбилея.

13.30- 14.30 – Праздничный концерт. Фольклорная группа «Ugniavijas».

14.40 – 15.30 — Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

14.00 – 14.30 – Презентация изготовления посуды из мыльного камня.

14.30 – 15.00 – Презентация старых пород животных Литвы.

15.00 – 16.00 — Презентация реконструкции истории города Кярнаве, повседневной жизни, женского костюма XIII-XIV веков.

16.10 – 16.55 – Средневековая борьба.

17.00 – 17.40 — Концерт архаической музыки. Фольклорная группа «Stary Olsa».

17.00 – 17.30 — Презентация ремесел и повседневного образа жизни племени даков.

17.00 -17.20 – Отливка серебряных изделий.

17.00 -17.30 – Презентация банных традиций Средневековья.

17.40 – 18.10 – Средневековая борьба.

17.40 -18.10 – Презентация кузнечного ремесла времен викингов.

18.00 – 19.00 — Концерт архаической музыки. Фольклорные группы «Kajan», «Javaryna».

21.00 – Исполнение литовского гимна на кургане Замковой горы.

7 июля – 11.00 – 19.00.

11.00 – 19.00 – Демонстрация ремесел.

11.20 – 18.00 — Архаические игры и соревнования.

11.45 – 12.15 – Презентация старых пород животных Литвы.

11.45 – 12.45 — Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

11.30 – 12.30 — Концерт архаической музыки. Фольклорная группа «Kajan».

12.40 – 13.25 — Презентация реконструкции истории города Кярнаве, повседневной жизни, женского костюма XIII-XIV веков.

13.30 – 14.15 — Концерт архаической музыки. Участвуют «Rugiaveidė» и фольклорная группа «Sedula».

13.50- 14.20 — Подведение итогов конкурса архаической еды.

13.50 – 14.15 – Презентация изготовления посуды из мыльного камня.

14.20 – 15.20 – Средневековая борьба.

15.20 -15.50 –Презентация отлива бронзы.

15.30 – 16.30 — Конкурсы для детей: лучшего гончара, стрелка из лука, пряхи.

16.55 – 17.40 – Средневековая борьба.

17.45 -18.00 – Презентация кузнечного ремесла времен викингов.

18.00 -18.30 –Презентация банных традиций Средневековья.

18.00 – 19.00 — Концерт архаической музыки. Фольклорная группа «Stary Olsa».