До жути реалистичный триллер «Они»

Триллер «Они» – новая работа сценаристов «Тихого места» и отца фильмов ужасов Элайя Рота. После выхода на экраны картины «Тихое место», получившей высокую оценку зрителей, талантливые сценаристы Скотт Бек (Scott Beck) и Брайан Вудс (Bryan Woods) не собирались почивать на лаврах. Спустя год создатели, отличающиеся прекрасным чутьем в плане страшилок, возвращаются с еще большей дозой ужаса. 18 октября в кинотеатрах пройдет показ перешагнувшего все рамки жестокости фильма ужасов «Они».
Традиции празднования в ночь на Хеллоуин не вызывают у группы студентов колледжа особого интереса. Им нужно что-то такое, что заставило бы леденеть в жилах кровь и дрожать от страха, сводило бы с ума, приковывало бы внимание жестокостью. Идея посещения дома экстремальных ощущений показалась всем более интересной, чем обычная тусовка в ночном клубе. Не тратя времени зря, шестеро молодых людей отправляются за город на территорию заброшенной фабрики, где собираются «повеселиться от души»…
Одинокое здание в отдаленном местечке, полное лабиринтов, живых пауков, жутких звуков, комнат с мрачным освещением и мебелью – именно то, что надо! У дверей их встречает страшный человек в маске клоуна и, собрав мобильные телефоны, провожает в дом. Веселье продолжается до тех пор, пока на их глазах не происходит леденящая душу трагедия – переодетая ведьма до смерти замучивает дико визжавшую девушку… Группу настроившихся повеселиться студентов такой поступок приводит в ступор.
Напряжение начинает расти, когда молодых людей начинают преследовать люди в масках, целью которых является воплощение в жизнь всех когда-либо увиденных в фильмах ужаса, самых жестоких сцен. В живых не должен остаться никто!
В эту долгую жуткую ночь друзьям предстоим заглянуть в глаза смерти не один раз. Люди с маниакальными наклонностями под прикрытием масок дьявола, привидений, клоунов, зомби будут наслаждаться организованным ими безумным шоу.
Понравится всем, кто оценил фильмы «Пила», «Ночь живых мертвецов» и «Хостел». Вы увидите множество новых, творческих способов по избавлению от своих жертв в темную ночь Хеллоуина…
Премьера фильма в Литве — 18 октября. Возрастное ограничение: N -16. Страна: США.
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