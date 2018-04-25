До жути реалистичный триллер «Они»

Триллер «Они» – новая работа сценаристов «Тихого места» и отца фильмов ужасов Элайя Рота. После выхода на экраны картины «Тихое место», получившей высокую оценку зрителей, талантливые сценаристы Скотт Бек (Scott Beck) и Брайан Вудс (Bryan Woods) не собирались почивать на лаврах. Спустя год создатели, отличающиеся прекрасным чутьем в плане страшилок, возвращаются с еще большей дозой ужаса. 18 октября в кинотеатрах пройдет показ перешагнувшего все рамки жестокости фильма ужасов «Они».

Традиции празднования в ночь на Хеллоуин не вызывают у группы студентов колледжа особого интереса. Им нужно что-то такое, что заставило бы леденеть в жилах кровь и дрожать от страха, сводило бы с ума, приковывало бы внимание жестокостью. Идея посещения дома экстремальных ощущений показалась всем более интересной, чем обычная тусовка в ночном клубе. Не тратя времени зря, шестеро молодых людей отправляются за город на территорию заброшенной фабрики, где собираются «повеселиться от души»…

Одинокое здание в отдаленном местечке, полное лабиринтов, живых пауков, жутких звуков, комнат с мрачным освещением и мебелью – именно то, что надо! У дверей их встречает страшный человек в маске клоуна и, собрав мобильные телефоны, провожает в дом. Веселье продолжается до тех пор, пока на их глазах не происходит леденящая душу трагедия – переодетая ведьма до смерти замучивает дико визжавшую девушку… Группу настроившихся повеселиться студентов такой поступок приводит в ступор.

Напряжение начинает расти, когда молодых людей начинают преследовать люди в масках, целью которых является воплощение в жизнь всех когда-либо увиденных в фильмах ужаса, самых жестоких сцен. В живых не должен остаться никто!