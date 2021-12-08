Договор Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалия» оценит правительственная комиссия

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис просит правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний оценить соглашения между литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалием», по которому белорусские удобрения транспортируются через Литву и Клайпедский порт.
Комиссию просят оценить, отвечает ли соглашение интересам национальной безопасности, сообщило Министерство транспорта.
По словам Скуодиса, транспортировка белорусских удобрений через Литву оправданно вызывает ряд вопросов национальной безопасности, поэтому было решено обратиться в комиссию для принципиальной оценки дальнейшей реализации соглашения.
Эта комиссия, а затем и правительство два года назад рассматривали заявление Игоря Удовицкого и терминала навалочных грузов Birių krovinių terminalo (BKT), контролируемого «Беларуськалием», с просьбой разрешить расширение в Клайпедском порту.
Решение было конфиденциальным, но сам BKT публично объявил в октябре 2019 года, что комиссия постановила, что компания не отвечает интересам национальной безопасности, а позже правительство поручило комиссии установить условия для инвестиций компании – по утверждению BKT они должны были достигать около 70 млн евро.
Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в среду, что после вступления в силу санкций США в отношении «Беларуськалия» транзит продукции компании через Литву не должен продолжаться долго.