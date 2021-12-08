Договор Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалия» оценит правительственная комиссия

Эта комиссия, а затем и правительство два года назад рассматривали заявление Игоря Удовицкого и терминала навалочных грузов Birių krovinių terminalo (BKT), контролируемого «Беларуськалием», с просьбой разрешить расширение в Клайпедском порту.

Решение было конфиденциальным, но сам BKT публично объявил в октябре 2019 года, что комиссия постановила, что компания не отвечает интересам национальной безопасности, а позже правительство поручило комиссии установить условия для инвестиций компании – по утверждению BKT они должны были достигать около 70 млн евро.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в среду, что после вступления в силу санкций США в отношении «Беларуськалия» транзит продукции компании через Литву не должен продолжаться долго.