Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу

Международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу в пятницу, 22 января. Его ратифицировало 51 государство, но основных ядерных держав среди них нет. Они игнорируют документ, принятый в штаб-квартире ООН в 2017 году, пишет DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу ДЗЯО.

«Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия», — Гутерриш.