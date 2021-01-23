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Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил в силу в пятницу, 22 января. Его ратифицировало 51 государство, но основных ядерных держав среди них нет. Они игнорируют документ, принятый в штаб-квартире ООН в 2017 году, пишет DW.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу ДЗЯО.

«Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия», — Гутерриш.

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Он добавил, что в приоритете ООН – ядерное разоружение.

В договоре призывают ядерные страны как можно быстрее избавиться от ядерного оружия во избежание гуманитарной и экологической катастроф.

korrespondent.net
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