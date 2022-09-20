Доказательства преступлений России будет собирать все больше государств – Добровольская

Она отметила, что к делу подключается все больше стран, и все больше государств собирает показания украинцев о военных преступлениях.

«Все больше государств присоединяется, иными словами, показания украинцев, спасающихся от войны, собирается все большем государств и, соответственно, накопление доказательств координирует Евроюст, поэтому Украина может использовать эти доказательства при проведении своего расследования», — сказала Добровольская.

В ходе совместного заседания правительств Литвы и Польши, состоявшегося в пятницу в Вильнюсе, министр юстиции, которая обсудила с польскими коллегами ход текущих дел, заявила, что Польша также намерена присоединиться к делу Международного суда ООН.

Совершенные Россией военные преступления и преступления против человечности расследуются Международным уголовным судом, Международным судом ООН и Европейским судом по правам человека.

Кроме того, Литва предложила международному сообществу рассмотреть возможность создания специального трибунала по делу об агрессии России против Украины.

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