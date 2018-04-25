Документальный фильм «Франциск» не меняет учение Церкви – епископы Литвы

Мысли папы Франциска о необходимости не отталкивать лиц гомосексуальной ориентации отражают постоянное желание Святого отца помогать лицам, оказавшимся в трудных ситуациях, заявили епископы Католической Церкви Литвы.
Они также отмечают, что новый документальный фильм «Франческо» (Франциск), в котором прозвучали рассуждения папы о гражданских однополых союзах «не меняют учения Церкви».
«В СМИ сейчас интенсивно обсуждаются мысли, высказанные папой Франциском в фильме режиссера Евгения Афигения Афинеевского о необходимости не отталкивать гомосексуальных лиц отражает постоянное желание Св. отца помогать людям, оказавшимся в трудных ситуациях. Членов Церкви призывают без нарушения веры и Церковной доктрины с сочувствием и небезразлично посмотреть на эти случаи нашего общего существования, которые требуют необходимости прислушаться и понимания», – говорится в заявлении, распространенном в пятницу Литовской конфедерацией епископов.
Разговаривая с создателями нового документального фильма «Франческо», папа Франциск одобрил гражданские союзы между лицами одного пола.
Премьера этого фильма состоялась в среду на Римском кинофестивале.
Папа выразил одобрение таким союзам в середине ленты, в месте, где речь идет о вопросах, которые заботят Франциска более всего, также были названы защита окружающей среды, бедность, миграция, расовое и религиозное неравенство и наиболее дискриминируемые люди.
«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать, — заявил папа Франциск в одном из интервью создателям фильма, — Нам нужно лишь иметь закон о гражданском союзе, чтобы их отношения были узаконены».