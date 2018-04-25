Документальный фильм «Франциск» не меняет учение Церкви – епископы Литвы



Разговаривая с создателями нового документального фильма «Франческо», папа Франциск одобрил гражданские союзы между лицами одного пола.

Премьера этого фильма состоялась в среду на Римском кинофестивале.

Папа выразил одобрение таким союзам в середине ленты, в месте, где речь идет о вопросах, которые заботят Франциска более всего, также были названы защита окружающей среды, бедность, миграция, расовое и религиозное неравенство и наиболее дискриминируемые люди.

«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать, — заявил папа Франциск в одном из интервью создателям фильма, — Нам нужно лишь иметь закон о гражданском союзе, чтобы их отношения были узаконены».