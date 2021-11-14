Долг российскому банку

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

Кредитор находящейся в процессе банкротства головной компании группы бизнесмена Видмантаса Кучинскаса Arvi ir ko – российский «Альфа-Банк» может востребовать с литовской компании более 7,5 млн евро долга, сообщает BNS.

Предусматривающее это мировое соглашение подписали 26 октября администратор банкротства — компания Restrus, «Альфа-Банк» и выступавший против требований последнего другой кредитор Biovasto investicijos. 3 ноября его утвердил Каунасский окружной суд.

«Стороны мирно, путем компромисса договорились о финансовых требованиях, поэтому суд утвердил по делу Arvi ir ko финансовое требование кредитора второй очереди «Альфа-банк» на сумму в 7,54 млн евро», – информировала BNS представитель суда по связям с общественностью Милда Криже.

Дело о банкротстве Arvi ir ko было возбуждено в конце 2020 года. Каунасский окружной суд в мае этого года утвердил кредиторские требования Arvi ir ko, среди них и требование «Альфа-банк» на сумму в 9,2 млн евро, однако против этого выступила Biovasto investicijos. По ее словам, требования российского банка были слишком высокими по причине ошибочно подсчитанного курса валют.

Когда суд отдельно начал рассматривать требование «Альфа-банка», по размеру требований не согласились кредиторы Arvi ir ko, затем через несколько месяцев администратор банкротства и кредиторы заключили мировое соглашение, требуемая сумма была сокращена почти на 2 миллиона евро.

Постановление суда может быть обжаловано в течение семи дней в Апелляционном суде Литвы.

Информация «ЛК», BNS