Долги жителей растут

«Рост количества кредиторов и суммы долга отражает общую экономическую ситуацию в стране. В связи с тем, что энергия, отопление, топливо и продукты питания дорожают, а инфляция резко растет, расходы большинства людей растут быстрее, чем их доходы, поэтому им необходимо пересмотреть свои потребительские расходы. Мы много лет наблюдаем такую тенденцию, что в декабре долги литовцев немного снижаются – в конце года жители стараются вернуть долги. Однако сейчас задолженность снова растет», — сказал глава Creditinfo Lietuva Ауримас Качинскас.

Компания сравнила данные за июнь и декабрь 2021 г. с данными за июнь 2022 г. и зафиксировала значительное ухудшение многих показателей.

Количество должников в настоящее время достигает 154 тысяч. В прошлом году в июне оно составило чуть более 159 тысяч, в декабре — 153 тысячи.

В июне 2021 г. общая задолженность жителей Литвы составляла 425,6 млн евро, в декабре — 410,7 млн евро, а в июне 2022 г. — 422,2 млн евро, это почти на 3% больше, чем полгода назад. Растет и сумма средней задолженности – сейчас она составляет 1683 евро, в декабре была 1656 евро, а год назад – 1654 евро. Растет и число зарегистрированных долгов – сейчас это почти 251 000, в декабре было 248 000, а в июне 2022 г. — 258 000.

По словам А. Качинскаса, чтобы избежать роста задолженности, важно следить за своими расходами. Если появилась угроза задолженности — стоит сотрудничать с кредиторами и договориться о сроке возвращения долгов.

Больше всего жители должны финансовому сектору, меньше – телекоммуникационным компаниям. 64,6% всех должников опаздывают с выплатой задолженности компаниям финансового сектора, общая сумма задолженности в этом секторе составляет 307 млн евро. В их числе 6,9% — долги банкам и кредитным униям (192 млн евро). 5,6% должников должны компаниям, предоставляющим быстрые кредиты, — 8 млн евро, 1,6% должников задолжали 3 млн евро лизинговым компаниям и компаниям, выдающим потребительские кредиты.

Почти треть должников (31,8%) опаздывают с оплатой счетов телекоммуникационным компаниям, средняя сумма долга в этой сфере сравнительно невелика — 227 евро, а общий долг — 13 млн евро. Немного больше люди должны коммунальным компаниям – 347 евро в среднем, или 7,5 млн евро в общем. Больше всего в среднем жители должны банкам или кредитным компаниям — 14 700 евро (всего 192 млн евро). Компаниям быстрых кредитов в среднем жители должны 782 евро, всего — 7,8 млн евро.

Самые большие долги у жителей Каунасского округа, а самые маленькие у жителей Утянского края. Больше всего невыплаченных долгов у жителей Клайпедского региона (3528 евро в среднем на человека). Большие долги у жителей Каунасского (2678 евро) и Тяльшяйского (2306 евро) округов, а невысокие — у жителей Таурагского (1436 евро) и Утянского (1280 евро) округов.*



