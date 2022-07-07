Долги жителей растут

В последние полгода долги жителей Литвы снова начали расти, несмотря на то, что во втором полугодии 2021 г. фиксировалось снижение задолженности, таковы данные исследования Creditinfo Lietuva. Об этом сообщает BNS.
По словам главы офиса, долги растут из-за роста ежедневных расходов и роста инфляции.
«Рост количества кредиторов и суммы долга отражает общую экономическую ситуацию в стране. В связи с тем, что энергия, отопление, топливо и продукты питания дорожают, а инфляция резко растет, расходы большинства людей растут быстрее, чем их доходы, поэтому им необходимо пересмотреть свои потребительские расходы. Мы много лет наблюдаем такую тенденцию, что в декабре долги литовцев немного снижаются – в конце года жители стараются вернуть долги. Однако сейчас задолженность снова растет», — сказал глава Creditinfo Lietuva Ауримас Качинскас.
Компания сравнила данные за июнь и декабрь 2021 г. с данными за июнь 2022 г. и зафиксировала значительное ухудшение многих показателей.
Количество должников в настоящее время достигает 154 тысяч. В прошлом году в июне оно составило чуть более 159 тысяч, в декабре — 153 тысячи.
В июне 2021 г. общая задолженность жителей Литвы составляла 425,6 млн евро, в декабре — 410,7 млн евро, а в июне 2022 г. — 422,2 млн евро, это почти на 3% больше, чем полгода назад. Растет и сумма средней задолженности – сейчас она составляет 1683 евро, в декабре была 1656 евро, а год назад – 1654 евро. Растет и число зарегистрированных долгов – сейчас это почти 251 000, в декабре было 248 000, а в июне 2022 г. — 258 000.
По словам А. Качинскаса, чтобы избежать роста задолженности, важно следить за своими расходами. Если появилась угроза задолженности — стоит сотрудничать с кредиторами и договориться о сроке возвращения долгов.
Больше всего жители должны финансовому сектору, меньше – телекоммуникационным компаниям. 64,6% всех должников опаздывают с выплатой задолженности компаниям финансового сектора, общая сумма задолженности в этом секторе составляет 307 млн евро. В их числе 6,9% — долги банкам и кредитным униям (192 млн евро). 5,6% должников должны компаниям, предоставляющим быстрые кредиты, — 8 млн евро, 1,6% должников задолжали 3 млн евро лизинговым компаниям и компаниям, выдающим потребительские кредиты.
Почти треть должников (31,8%) опаздывают с оплатой счетов телекоммуникационным компаниям, средняя сумма долга в этой сфере сравнительно невелика — 227 евро, а общий долг — 13 млн евро. Немного больше люди должны коммунальным компаниям – 347 евро в среднем, или 7,5 млн евро в общем. Больше всего в среднем жители должны банкам или кредитным компаниям — 14 700 евро (всего 192 млн евро). Компаниям быстрых кредитов в среднем жители должны 782 евро, всего — 7,8 млн евро.
Самые большие долги у жителей Каунасского округа, а самые маленькие у жителей Утянского края. Больше всего невыплаченных долгов у жителей Клайпедского региона (3528 евро в среднем на человека). Большие долги у жителей Каунасского (2678 евро) и Тяльшяйского (2306 евро) округов, а невысокие — у жителей Таурагского (1436 евро) и Утянского (1280 евро) округов.*