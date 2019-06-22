Доля долга Литвы, приходящаяся на заграницу, — одна из крупнейших в ЕС

Фото BFL/Томаса Урбелениса

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Долг Литвы перед заграницей в прошлом году был одним из крупнейших среди 28-ми стран Евросоюза – он составил 72,5% всего долга, сообщил Евростат.

Больше загранице задолжали только Кипр (76,5%) и Латвия (74%). Показатель Эстонии составил 57,2%, сообщила в пятницу статистическая служба ЕС.

83,6% долга сектора власти Литвы в прошлом году финансировалось путем выпуска ценных бумаг (за исключением акций и производных финансовых мер), 14,5% – за счет займов, еще 1,9% – валютой, в Латвии – соответственно 78%, 19,6%, и 2,5%, в Эстонии – 9%, 88,4 и 2,6%, а в целом в ЕС – соответственно 81,6%, 14,2% и 4,1%.