Доля налогов в ВВП Литвы в прошлом году оставалась одной из самых низких в ЕС

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Соотношение собираемых в Литве налогов, включая социальные взносы, с внутренним валовым продуктом (ВВП) страны в прошлом году несколько увеличилось, но оставалось одним из самых низких среди стран Евросоюза, сообщил Евростат.

В Литве в 2019 году этот показатель составлял 30,4% ВВП – на 0,1 пункта больше, чем в 2018 году. Однако этот показатель был значительно более низким, чем в среднем в ЕС (40,2%), свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в четверг.

Более низким соотношение с ВВП в прошлом году было лишь в Болгарии (30,3%), Румынии (26,8%) и Ирландии (22,7%). В Латвии этот показатель составил 31,3%, а в Эстонии – 33,3%.