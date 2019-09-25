«Дом семьи Авраама»: в Абу Даби будет возведена синагога

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В Абу Даби вскоре начнется строительство религиозного комплекса, в который войдут мечеть, церковь и синагога. Возведение так называемого «Дома семьи Авраама», объединившего три авраамические религии, должно завершиться в 2022 году. Архитектор – сэр Дэвид Аджайе.

Презентация проекта состоялась в Центральной библиотеке Нью-Йорка при участии министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдаллы бин Заида ан-Нахьяна. «Дом семьи Авраама» — одна из первых инициатив «Верховного комитета человеческого братства», инициаторами которого выступили папа Римский Франциск и великий имам аль-Азхара шейх Ахмад аль-Тайиб.

«Это очень важное событие для всех, кто верит в силу веры и гуманизма. Мы возводим мосты между конфессиями и их лидерами, содействуем миру и гармонии в эпоху, которой их так не хватает. Для меня честь быть участником этого проекта», — сказал вашингтонский раввин Брюс Люстиг.

«То, что выбор пал на наш проект, — большая честь. Я считаю, что архитектура должна формировать мир, в котором нам хотелось бы жить: терпимости, открытости, прогресса. Мы надеемся, что этот комплекс даст пример мирного сосуществования для многих поколений», — заявил архитектор Дэвид Аджайе.

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