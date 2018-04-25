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Дома футболистов в Испании грабят во время матчей

Фото pixabay.com

Очередное ограбление произошло в Испании во время футбольного матча. Пока полузащитник «Реала» Каземиро помогал товарищам по команде сражаться против «Атлетико», в его дом пробрались грабители. В доме были жена и дочь футболиста. Они не пострадали.

Это ограбление уже далеко не первое. Ранее при схожих обстоятельствах был ограблен дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити в Эсплугес-де-Льобрегат (Каталония). Пока Юмтити болел на трибунах стадиона «Камп Ноу» за свою команду (травма помешала игроку принять участие в матче), обыгрывавшую «Валенсию», в его дом пробрались воры. Они взломали дверь и смогли открыть сейф. Соседи увидели, что входная дверь открыта, и вызвали полицию. 

А незадолго до этого похожее ограбление было совершено в Мадриде. Пока нападающий «Атлетико» Альваро Мората играл в составе сборной Испании против сборной Фарерских островов, вооруженные люди ворвались в его шале в районе Мирасьерра. В это время дома была жена футболиста и его маленькие дети. Грабители унесли ценные вещи и деньги. Семья Мораты не пострадала, но очень испугалась.

Noticia.ru

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