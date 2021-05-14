Дома социальной опеки – в ведение муниципалитета

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Общество стареет, потребность в услугах по уходу и опеке увеличивается. В Вильнюсе в настоящее время около 750 стариков ждут в очереди, чтобы получить место в доме престарелых.

Министерство социальной защиты и труда передало Вильнюсскому городскому самоуправлению Дом социальной опеки для пожилых людей. В нем могут получить услуги опеки 240 сеньоров. В учреждении трудоустроены 119 работников.

По заявлению министерства, это еще один шаг в реформировании системы опеки, цель которого – улучшить доступность услуг для населения, ввести новые виды услуг.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt