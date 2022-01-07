Домики для отдыха водителей

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Забастовка работников “Вильнюсского общественного транспорта” может состояться весной. Между тем представители руководства компании Вильнюсского общественного транспорта отмечают, что за последние четыре месяца улучшились условия труда водителей.

Компания отмечает, что уже повышена заработная плата наиболее низкооплачиваемых работников, на это выделено 700 тыс. евро. С апреля планируется ввести новую систему оплаты, а также намечается пересматривать зарплату ежегодно в апреле. Закупаются новые транспортные средства.

Всего в компании “Вильнюсский общественный транспорт” работает около 1,9 тыс. человек, из них — 1,2 тыс. – члены профсоюза.

С 30 декабря 2021 г вильнюсские водители общественного транспорта могут обедать в новых модульных домиках для отдыха, сообщает пресс-служба компании. Первый такой домик появился на конечной остановке Скальвю. «Это еще один шаг в создании комфорта для наших работников. В модульных домиках будут все необходимые удобства. В 2022 г. планируем поставить еще 5 таких домиков, в которых за весь день смогут пообедать 100 водителей. Домики будут установлены в самых оживленных местах. Водителей также привлекли к оборудованию домиков – они перечислили, что им нужно для качественного отдыха», – сказал директор “Вильнюсского общественного транспорта” Дарюс Алекнавичюс. Площадь такого домика — 30 кв. м. В нем будет: кухонная мебель, холодильник, микроволновка, кофемашина, столы, стулья и т.д. Домики оснащены кондиционерами и разделены на зону отдыха и подсобное помещение для складирования вещей. В этом году планируется установить такие домики в Фабийонишкес, Ново-Вильне, Сантаришкес, Пилайте и на вокзале.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt