Дональд Трамп: Мы вернем себе Америку

Он также заявил, что, по его мнению, результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, по итогам которых его не переизбрали на второй срок, были подтасованы. Он намекнул, что может баллотироваться на пост президента и в третий раз.

«Мы выиграли выборы дважды и, возможно, придется сделать это в третий раз», -заявил Трамп. Однако его участие в следующих президентских выборах зависит от того, как разрешатся юридические проблемы, с которыми столкнулся Трамп. В офисе окружного прокурора Манхэттена адвокатам Трампа сообщили, что рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении бизнеса Трампа.

Также на митинге Трамп затронул тему растущего числа иммигрантов на границе США и Мексики. Трамп сказал, что в страну приезжают миллионы людей, и власти «не имеют понятия, кто они такие,» поскольку они запросто переходят границу. В администрации Байдена называли иммиграционную политику, которую проводил Трамп, бесчеловечной.

Трамп пообещал сторонникам вернуть Америку, которая соответствует его видению. Трамп заявил: «Мы вернем себе Конгресс, вернем себе Америку, и сделаем это уже скоро». В настоящее время Демократическая партия обладает минимальным большинством в обеих палатах, но выборы 2022 года могут все изменить.