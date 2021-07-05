Дональд Туск возглавит крупнейшую оппозиционную партию в Польше

Занимавший в последние годы пост лидера «Гражданской платформы» Борис Будка попросил Туска вернуться в партию и возглавить ее. «Нужно передать эстафету, чтобы вместе добиться победы, вместе добиться успеха», — сказал он.

Туску 64 года. В начале 2000-х он стал одним из основателей партии «Гражданская платформа», придерживающейся либерально-консервативной идеологии. С 2003 Туск стал ее председателем. Успех пришел к нему и его политическим соратникам в 2007 году, когда ГП победила на внеочередных парламентских выборах. Туск стал премьером и занимал этот пост до сентября 2014 года, когда он был избран председателем Евросовета и вынужден был отказаться от должностей в стране. В современной польской истории еще не было политика, который смог бы продержаться в кресле главы кабмина такой продолжительный срок.

После ухода Туска из польской политической жизни ГП быстро утратила лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы своему главному конкуренту — консервативной партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость», которая остается у власти до сих пор.

Как сообщают местные СМИ, польская оппозиция связывает с возвращением Туска большие надежды, так как за минувшие семь лет им не удалось ярко себя проявить. Ближайшие парламентские выборы состоятся в Польше в 2023 году. Годом ранее пройдут выборы органов местного самоуправления.