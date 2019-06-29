Доносящим о нарушениях конкуренции — премии до 100 тыс. евро

Фото из открытых интернет-источников

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Люди, представившие доказательства возможных картельных соглашений или других ограничивающих конкуренцию соглашений, получат от государства вознаграждение в размере от 1 тысячи до 100 тысяч евро.

Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.

Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля — они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1 тыс. и не более 100 тыс. евро.

Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.

Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции.