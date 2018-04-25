Донская икона Божьей матери.Иконографические типы

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1 сентября мы празднуем не только День знаний. В неописуемый восторг начало учебного года приводит, пожалуй, только первоклашек. Хотя, может, я и ошибаюсь. А вот для тех, кто любит и знает нашу историю и знаком с древнерусским искусством, первый день осени – действительно праздник. В этот день мы отмечаем память Донской иконы Божьей Матери.

У каждого чудотворного образа своя история, свое предназначение. Одни можно назвать защитницами – Владимирская неоднократно спасала Москву и всю Русь от татар, поляков, «Знамение» — Новгород. Другие иконы утешают и лечат. Для примера приведу просто их говорящие названия: «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец», «Целительница», «Всех скорбящих Радость», «Взыскание погибших». Хотя правильнее было бы сказать, что все это делают не иконы, а Сама Богородица через посредство Своих образов, которые становятся лекарством и нерушимой крепостной стеной.

Появляются образы по-разному. Тихвинскую и Владимирскую по преданию написал евангелист Лука, Казанскую девочка Матрона нашла в земле, а Курская-Коренная появилась сама на корнях старого дерева (отсюда и название).

Но вернемся к нашей имениннице. Написана Донская икона была предположительно великим Феофаном Греком (ок. 1340 — после 1405). 8 сентября 1380 года произошла Куликовская битва. К ней Дмитрий Донской собирал войска со всей Руси. Среди них были и, как принято их называть, донские казаки. Хотя в XIV веке такого понятия еще не было. Военизированная донская вольница стала называться казаками позже, лет этак через 200, при Иване Грозном. Но не важно. Так вот, идя на Куликово поле, эти самые казаки взяли с собой икону Богородицы из Благовещенской церкви городка Сипотина. Прикрепили ее к древку и получилось воинское знамя или хоругвь. В те времена именно хоругви выполняли роль полковых знамен. Древко было длинное, и икона была видна отовсюду. Это поднимало воинский дух. Словом, образ этот, тогда еще безымянный, вдохновлял всех и ободрял. Потом донцы подарили икону великому князю Дмитрию.

Вот еще один эпизод из боевой биографии Донской иконы. В 1591 году крымские татары неожиданно напали на Русь, подошли к самой Москве – остановились на Воробьевых горах, там, где сейчас главное здание Московского университета. Царь Федор Иоаннович был в растерянности – основные войска ушли бить шведов в Новгород, и защищать Москву было некому. Некому с нашей теперешней точки зрения. Но царь приказал обнести крестным ходом вокруг столицы Донскую икону и… крымцы без видимых причин ретировались. Так Донская спасла Москву от разорения. В честь этого события был основан Донской монастырь, в котором и поселилась чудотворная икона. С тех пор во все походы на крымских татар брали Донскую как защитницу и вдохновительницу.

В 1919 году образ стал экспонатом Исторического музея, а позже Третьяковской галереи. Та, которая защищала страну от врагов, сама стала пленницей. В 1990 году Донской монастырь вернули Православной Церкви. Но икона так и осталась в Третьяковке. В Большом соборе монастыря на иконостасе сейчас находится ее малая копия. Правда, 29 августа 2003 года на три дня ее привезли для поклонения из музея. К счастью, это стало доброй традицией.

Несмотря на свою столь воинственную биографию, сама Донская икона выглядит очень мирно. Настроением спокойствия и тихой радости проникнут этот образ. Потому-то, наверное, и побеждали наши воины, что икона вселяла в душе мир и уверенность. На ней изображена Божья Матерь, держащая на правой руке Младенца. Он прильнул к ее правой щеке. Голые до колен ножки стоят на левой руке Матери. Вот по этой детали очень легко отличить Донскую икону от других похожих образов.

Несколько замечаний на тему иконописи. Во-первых, икона — это не картина. Картина существует для того, чтобы мы ее рассматривали. Икона сама смотрит на нас. Это окно в Божественный мир. На древних канонических образах никогда не изображалась тень, это и понятно – там, где Бог, есть только свет.

Древние иконописцы никогда не ставили своих автографов на образах. Они справедливо считали, что икона пишется не ими, они только инструмент, исполнители.

Жест, цвет, одеяния, геометрические фигуры, встречающиеся на иконах, всегда имеют определенный смысл. Так круг, как уже было сказано – символ бесконечной Вселенной, а квадрат обозначает землю. Гора на иконе – не просто элемент пейзажа, это стремление, восхождение к Богу.

Несколько слов об одеяниях Божией Матери. Обычно она изображается в голубом или синем хитоне и красном мафории. Хитон – это нижняя одежда. А мафорий — верхняя, длинное женское покрывало, спускавшееся с головы до пят. Синий цвет – цвет небесный, а красный – цвет земного естества. Такая цветовая гамма говорит о том, что Богородица, человек по рождению, стала выше ангелов. У Христа те же цвета, но в обратном порядке: хитон красный, а гиматий (плащ) синий. Смысл здесь заложен такой – Бог по рождению принял человеческий облик. Три звезды на мафории Богородицы – символ Ее Приснодевства (присно по-славянски — всегда).

На тему иконописи мы говорили неоднократно, но памяти свойственно забывание, как говорят психологи, а повторение – мать учения, как говорит народ.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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