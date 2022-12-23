Доплаты получателям низких пенсий

«По разным причинам некоторые люди не накопили необходимого пенсионного стажа или имели низкую заработную плату и теперь получают маленькие пенсии. Государство стремится помочь нуждающимся людям. Доплаты получают те, у кого самые низкие пенсии. Мы видим изменение ситуации и рост цен, естественно, что объем средств, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей, также увеличивается», — сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. По ее словам, доплаты к пенсии для каждого получателя разные. Они зависят от размера и стажа пенсии социального страхования.

Доплаты с учетом нового размера минимальных потребностей начнут выплачивать в феврале. На них предусмотрено выделить 27,6 млн евро. Со следующего года повысится и пенсия по старости — с 482 евро до 542 евро.

Средний размер пенсии по старости при необходимом стаже работы в 2023 г. повысится с 510 до 575 евро. Общая часть пенсии в 2023 г. увеличится примерно на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц. С января следующего года средний размер пенсии при необходимом стаже увеличится более чем на 12 проц,. или 65 евро. В этом году пенсии повышались дважды: в январе – в среднем на 12 проц., а в июле – еще на 5 проц. Общий рост пенсий в 2022 г. достигает 16-17 проц.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ