Дополнительное накопление пенсий

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

У жителей страны, вновь включенных в систему дополнительного накопления пенсий, есть полгода, чтобы решить, хотят ли они участвовать в накоплениях второй ступени.

Об этом напоминает «Содра». С января 34 тысячи наемных и самозанятых работников в возрасте моложе 40 лет автоматически были включены в программу дополнительного накопления пенсий. До конца июня они должны определиться с выбором. Либо ничего не менять и накапливать средства в подобранной «Содрой» компании, либо выбрать другую компанию по желанию.

Есть еще вариант – совсем отказаться от участия в накоплениях второй ступени. Позже, с июля, возможностей выйти из системы уже не будет.